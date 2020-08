Gli errori di Sarri e della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Dal 16 giugno 2019 all’8 agosto 2020. È durata un anno e poco più l’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma sembra passato un secolo da quando l’annuncio del nuovo tecnico sulla panchina campione d’Italia voleva segnare l’inizio di una nuova era per la squadra bianconera. La realtà si è rivelata più complicata del previsto: dopo un inizio convincente di stagione, tra problemi fisici di alcuni interpreti e cali di rendimento di altri, i campioni d’Italia hanno vissuto delle crescenti difficoltà, culminate nell’eliminazione dalla Champions League contro il Lione. Parlare in senso stretto dei risultati sportivi come la causa di questa decisione però sarebbe limitante. Il vero fallimento di Sarri sulla panchina ... Leggi su sportface

federicosarica : Se spieghi agli amici juventini che la crescita non è mai un percorso lineare, che gli errori si fanno e si corregg… - Corriere : Covid, gli errori e i ritardi nella settimana che cambiò l’Italia - TizianaFerrario : Anche nel 1918 la mascherina divenne un simbolo di divisione politica negli Usa con i soliti gradassi che non la vo… - ronzidante : RT @AgataSicily: @gladiatoremassi @ManlioDS I media danno risalto e intensificano gli errori e le mancanze del m5s... semplicemente perché… - sportface2016 : Gli errori di #Sarri e della #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori Gli errori di marzo e l'incapacità di oggi ilGiornale.it F1, Alexander Albon: “Non male il nono posto, domani confido sulla strategia”

Alexander Albon prova a pensare positivo dopo il nono posto al termine delle qualifiche del Gran Premio del 70° Anniversario della Formula Uno. Il portacolori della Red Bull continua ad alternare buon ...

DA ZERO A DIECI - ZERO AL DISASTRO ANNUNCIATO, DIECI AL CAMPIONE

Fa male dirlo ma ci siamo abituati, ultimamente la Juventus sta collezionando in Europa eliminazioni clamorose, con il Lione come con l’Ajax, dopo essere stata eliminata dal Real Madrid l’anno prima, ...

Alexander Albon prova a pensare positivo dopo il nono posto al termine delle qualifiche del Gran Premio del 70° Anniversario della Formula Uno. Il portacolori della Red Bull continua ad alternare buon ...Fa male dirlo ma ci siamo abituati, ultimamente la Juventus sta collezionando in Europa eliminazioni clamorose, con il Lione come con l’Ajax, dopo essere stata eliminata dal Real Madrid l’anno prima, ...