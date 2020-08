Gazzetta: è il fallimento di Sarri. Doveva creare una squadra ma la Juve è rimasta Ronaldo e Dybala (Di sabato 8 agosto 2020) Sulla Gazzetta dello Sport il commento di Luigi Garlando all’eliminazione della Juventus dalla Champions. “Questo è il fallimento di Sarri: Doveva creare una squadra, un gioco collettivo che facesse crescere le individualità, invece la Juve è rimasta soprattutto Cristiano e Dybala. Ieri, solo Cristiano. Anche il Lione, come altre avversarie in campionato, si è dimostrato più squadra”. La Juventus può anche lamentarsi dell’arbitraggio, ma nelle due gare il Lione ha meritato di vincere. “La Juve è superiore, ma in campo non ha saputo dimostrarlo: questa la grande colpa di ... Leggi su ilnapolista

MASSAFRA - «Un progetto destinato a mutare la strategicità dell’offerta sanitaria nazionale». Sono le prime parole del sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto all’idea che la città possa offrire servizi ...

Metà delle tasse sospese si potranno versare nei prossimi due anni, una nuova quota una tantum del reddito d’emergenza, lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly, il fisco light ...

