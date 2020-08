Follia a Castellammare: pestato un parcheggiatore (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – E’ allarme sicurezza a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove a pochi giorni dalla violente aggressione al carabiniere, Giovanni Ballarò, si è registrato un analogo caso di pestaggio. Stavolta, a farne le spese, è stato un dipendente di un parcheggio di via Bonito, aggredito da ben 5 persone. Un’altra violente rissa si è consumata così nella città stabiese, andata in atto tra la notte di giovedì e verdì scorso, quando un “branco” di ragazzi si è scagliato a suon di calci e pugni contro un parcheggiatore. Prima un diverbio poi la violente aggressione, ripresa anche dalle immagini di VIDEOsorveglianza del parcheggio. Proprio da quest’ultime i militari ... Leggi su anteprima24

Il nome della nostra città è tornato purtroppo alla ribalta delle cronache nazionali a causa di fatti gravissimi compiuti da criminali. E ancora una volta, grazie all’assiduo e costante lavoro delle f ...I cittadini stabiesi non ci stanno e scendono in piazza. Fissata venerdì 7 agosto alle 18.30, in villa comunale, una manifestazione di solidarietà al carabiniere aggredito brutalmente nel tentativo di ...