Dieta Banting: come dimagrire in 4 fasi (Di sabato 8 agosto 2020) La Dieta Banting è un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati elaborato nel lontano 1862 dal Dottor William Harvey, che lo prescrisse a un paziente di nome William Banting, ottenendo un successo interessante per quanto riguarda il dimagrimento. Lo schema in questione, recentemente rivisitato dall’esperto sudafricano Tim Noakes – che ha riassunto nel libro Real Meal Revolution i principi di quella che ha chiamato Dieta Banting 2.0 – permette di dimagrire seguendo un programma di 4 fasi. La prima, detta di osservazione, prevede il fatto di seguire la Dieta a cui si è già abituati senza apportare modifiche. Essenziale è tenere un diario alimentare, in modo da vedere come il ... Leggi su dilei

