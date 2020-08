Coronavirus in una palestra, cliente positiva al covid-19: chiusura immediata dell’ attività (Di sabato 8 agosto 2020) La palestra Palafitness di Latina è stata chiusa per permettere la sanificazione dei locali. Da quanto emerso ieri una ragazza che si è allenata subito dopo essere rientrata dalla Croazia, è risultata positiva al Coronavirus. La giovane da quanto si apprende dalle autorità sanitarie era completamente asintomatica, dunque ha proseguito la sua vita normalmente compatibilmente con le norme anti-covid. Dopo la scoperta della positività della ragazza l'Asl ha immediatamente ricostruito i suoi movimenti ed ha allertato la palestra. "Stiamo già provvedendo a seguire le direttive del caso – spiegano dal Palafitness sui canali social – e al massimo entro lunedì potremo riaprire e ripartire con le nostre attività. Per ... Leggi su howtodofor

Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - mante : Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi… - paoloroversi : Il #lockdown è stato cosa buona e giusta. E se in autunno ci sarà una seconda ondata ci ritoccherà. Almeno fino a q… - reteversilia : Coronavirus, 23 nuovi casi, 8 dei quali positivi dopo una vacanza all'estero - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: #Coronavirus. Ora si scopre che nella caserma di Treviso non hanno mai #separato i sani dai malati. E piovono le accus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita la Repubblica Coronavirus: parrucchiera del Mugello positiva, 70 persone in isolamento

contatti con una parrucchiera del posto risultata positiva al Coronavirus. La parrucchiera, secondo la Asl Toscana Centro, è risultata positiva alcuni giorni fa, e i suoi contatti stretti sono ...

Bergamo, va in pensione ma non c'è il sostituto: dipendente del Comune lavora gratis per quattro mesi

E' andata in pensione a metà marzo Marisa Avogadro, dipendente del Comune di Capizzone, in provincia di Bergamo, una delle zone più colpite dal Coronavirus, ma nessuno poteva sostituirla perché il ...

contatti con una parrucchiera del posto risultata positiva al Coronavirus. La parrucchiera, secondo la Asl Toscana Centro, è risultata positiva alcuni giorni fa, e i suoi contatti stretti sono ...E' andata in pensione a metà marzo Marisa Avogadro, dipendente del Comune di Capizzone, in provincia di Bergamo, una delle zone più colpite dal Coronavirus, ma nessuno poteva sostituirla perché il ...