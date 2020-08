Cattolica: 19enne trovata nuda in spiaggia all’alba. È stata stuprata (Di sabato 8 agosto 2020) nuda, in stato di semi coscienza e sulla spiaggia, queste le condizioni di una ragazza di 19 anni ritrovata a Cattolica nella prima mattinata di sabato. Ai due turisti riminesi la giovane ha detto di essere stata violentata. trovata nuda in spiaggia La 19enne è stata ritrovata intorno alle 4.30 del mattino, secondo quanto riferito da alcune testate locali la giovane ha detto di provare forti dolori per poi aggiungere: “Mi hanno sicuramente violentato”. I suoi vestiti sono stati ritrovati non molto lontano dal punto del ritrovamento; immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno fatto scattare il protocollo antistupro. La 19enne ... Leggi su thesocialpost

