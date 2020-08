Calciomercato Cagliari – Il mercato di Di Francesco (Di sabato 8 agosto 2020) Inizia a prendere forma il Calciomercato del Cagliari guidato dal nuovo allenatore Di Francesco. Il club rossoblu sta trattando il trequartista uruguaiano Gaston Ramirez della Sampdoria, richiesto direttamente dal mister che lo ha conosciuto durante la sua esperienza in blucerchiato. Ramirez, contratto in scadenza il 30 giugno 2021, ha un valore del cartellino di 6 milioni e un ingaggio importante di 1,3 milioni di euro pertanto si tratta con la Sampdoria e il giocatore per il ribasso delle condizioni economiche In casa Cagliari si stringe anche per Kevin Bonifazi, 24 anni, difensore del Torino, in prestito alla Spal nella passata stagione, al quale è stato offerto un triennale da 800mila euro. Calciomercato Cagliari ... Leggi su giornal

interchannel_ic : - FootballScout24 : RT @Glongari: Apprezzamento anche dalla #serieA per il terzino sinistro del #PaçosdeFerreira Oleg #Reabciuk. Piace a #Udinese e #Cagliari.… - F7rnandoRamirez : RT @CentotrentunoC: CALCIOMERCATO #CAGLIARI ?? È momento delle valutazioni in casa rossoblù e nell'agenda dell'area scouting tornano di mod… - Glongari : Apprezzamento anche dalla #serieA per il terzino sinistro del #PaçosdeFerreira Oleg #Reabciuk. Piace a #Udinese e… - CentotrentunoC : MERCATO ???? Un amore mai concluso quello tra Marco #Mancosu e il #Cagliari: i rossoblù potrebbero fare un affondo n… -