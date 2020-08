Cacciati dall'area di sosta perché disabili. Autogrill: "Noi estranei" (Di sabato 8 agosto 2020) Alberto Giorgi Una comitiva di ragazzi autistici, in viaggio lungo l’Adriatica, è stata bloccata all’ingresso dell’area di servizio: "Qui non vi vogliamo". Ma Autogrill non c'entra "Non potete consumare il vostro pranzo al sacco sui nostri tavolini, andate via: qui non vogliamo disabili". È quanto si è sentito dire, nella giornata di ieri, un gruppo di ragazzi autistici, tutti di età comprese tra i dodici e i trent’anni, quando la comitiva si era fermata in un’area di servizio lungo l’autostrada A14. Il caso, denunciato da un educatore-accompagnatore, ha fatto scalpore, trovando ampio spazio sia sui media "tradizionali", sia sui social network, dove la vicenda è stata commentata con sdegno. In moltissimi, però, sui social sono ... Leggi su ilgiornale

Yogaolic : Ragazzi 'cacciati' dall'autogrill perché autistici: arrivano le scuse del direttore - RedazioneLaNews : #Milano Ragazzi 'cacciati' dall'autogrill perché autistici: arrivano le scuse del direttore - schopenhauer788 : @BelliPerenni @LMTicino @MatsurikoSM la loro espulsione definitiva avverrà a breve , e se ne torneranno nel loro sq… - grandemax60 : RT @Italiantifa: Lui non ce la faceva più. Continuassero loro a godersi la pacchia di essere profughi siriani in Europa. Cacciati da tutti.… - Notiziedi_it : Ragazzi autistici cacciati dall’area di ristoro, il gestore: “Solo un equivoco” -