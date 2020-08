Belen è un fiume in piena e spara a zero contro De Martino: "Un uomo va anche perdonato... No" - (Di sabato 8 agosto 2020) Francesca Galici Continuano le stilettate velenose di Belen a Stefano De Martino: dopo un piccolo spiraglio di apertura tra i due, l'argentina richiude tutte le porte e le canta al suo ex marito Belen Rodriguez è pronta a perdonare Stefano De Martino? A quanto pare no. Come al solito l'argentina preferisce non intervenire direttamente nel gossip che ha travolto il suo matrimonio, ormai al capolinea, con l'ex ballerino ma non si tira indietro quando deve dire o far capire qualcosa. Da qualche giorno la questione è tornata di attualità per uno "scambio" di battute sui social che poteva lasciar intendere un riavvicinamento ma, soprattutto per le parole di Maria De Filippi affidate al settimanale Gente in edicola questa settimana. "Questa volta con ... Leggi su ilgiornale

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - jegiessa3 : @valeriiaa_belen Ricooo ?????? - zazoomblog : Belen Rodriguez dice no alla De Filippi: “Stefano non lo perdono” - #Belen #Rodriguez #Filippi: #“Stefano… - clikservernet : Belen e Stefano De Martino, “Un uomo va sempre perdonato?”. In una canzone la risposta “nascosta” - Noovyis : (Belen e Stefano De Martino, “Un uomo va sempre perdonato?”. In una canzone la risposta “nascosta”) Playhitmusic - -