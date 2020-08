Beirut, la Torre Eiffel si spegne per omaggiare le vittime dell'esplosione (Di sabato 8 agosto 2020) La Torre Eiffel si è spenta per ricordare le vittime morte nell'esplosione di Beirut. L'oscuramento delle luci iconiche ha reso omaggio alle 135 persone uccise nelle esplosioni e alle altre migliaia ... Leggi su leggo

