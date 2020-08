Agnelli rischiatutto: il sostituto di Sarri? È già alla Continassa: tutto già scritto una settimana fa (Di sabato 8 agosto 2020) Clamoroso colpo di scena: Andrea Pirlo sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. L'indiscrezione è riportata da tutti i principali quotidiani sportivi e non sembrano esserci dubbi: Andrea Agnelli ha scelto l'ex centrocampista per sostituire Maurizio Sarri. Neanche 24 ore dopo l'eliminazione dagli ottavi di Champions League, a Torino è andato in scena il più imprevedibile dei ribaltoni: Pirlo è arrivato in sede per firmare il contratto che gli consentirà di esordire con la panchina italiana più prestigiosa. Una vero e proprio rischio, quello preso dal presidente Agnelli, che è intervenuto in prima persona sull'allenatore come non faceva dal 2011: allora arrivò Antonio Conte, la Juve si augura che la scelta sia altrettanto fortunata, anche se sa tanto ... Leggi su liberoquotidiano

