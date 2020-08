Viviana Parisi, ora interviene anche la cognata: “E’ scappata perché si è depressa durante il lockdown” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sulla scomparsa della giovane dj siciliana Viviana Parisi, fuggita insieme al figlio Gioele, interviene la sorella del marito a spiegare che Viviana non aveva problemi in famiglia. Su Viviana Parisi – la 43enne dj siciliana scomparsa qualche giorno fa insieme al figlio Gioele di 4 anni – continua ad aleggiare il mistero. I due sono … L'articolo Viviana Parisi, ora interviene anche la cognata: “E’ scappata perché si è depressa durante il lockdown” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

umbertogardini : RT @Tg3web: Ancora nessuna traccia di Viviana Parisi, scomparsa con il suo bambino nel messinese lunedì scorso. Si moltiplicano le segnalaz… - MariaLu91149151 : - carla_comelli : RT @tweetnewsit: #Messina, Viviana Parisi e il figlio di quattro anni sarebbero stati visti a Giardini Naxos. Madre e figlio sono scomparsi… - Gazzettino : #viviana parisi #scomparsa con il figlio, la #cognata: «Non è stata rapita, vaga in stato confusionale» - Libero_official : Le tre ipotesi sulla sparizione di Viviana Parisi: morte, rapimento, sparizione volontaria. Ma c'è una pista che pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Continua a tenere l'Italia in apprensione il giallo della Dj scomparsa. "Mia cognata è in stato confusionale e vaga, non è stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famigl ...Non si hanno ancora notizie di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele scomparsi lunedì scorso sull’autostrada Massina-Palermo nei pressi di Caronia. Ma è di qualche interesse un verbale raccolto dai ca ...