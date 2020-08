Via Pacini, occupazione suolo pubblico: sequestrati tavolini bar (Di venerdì 7 agosto 2020) Milano, 7 agosto 2020 - La Polizia locale di Milano ha sequestrato 43 tra tavoli, sedie e ombrelloni ad un locale che occupava abusivamente circa 40 metri quadrati del parterre centrale di via Pacini . Leggi su ilgiorno

