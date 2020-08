Tutti gli ospiti di Imaginaction a Forlì, da J-Ax e Leo Gassmann a Fabrizio Moro e Gigi D’Alessio (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono stati annunciati gli ospiti di Imaginaction, l'evento che si terrà a Forlì a fine agosto. I 3 giorni di Imaginaction saranno quelli compresi tra il 27 e il 29 agosto 2020, la location sarà la città di Forlì che conferma una nuova edizione del festival dedicato ai videoclip musicali. Per accedere a Imaginaction è necessario acquistare i biglietti per gli eventi d'interesse. La prevendita è attiva sul sito DICE.FM e il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto di Music Innovation Hub. A J-Ax, primo ospite di Imaginaction, se ne aggiungono oggi molti altri. Il cast completo prevede la presenza di Gigi D'Alessio e di Fabrizio Moro ma anche di Leo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli TikTok risponde all’ordine esecutivo di Trump: ”Useremo tutti gli strumenti a disposizione” Wired Italia Roma, ecco Friedkin: tutti i dettagli dell'accordo

"AS Roma SPV LLC (“AS Roma SPV”) e The Friedkin Group Inc. (“TFG”) intendono fornire, anche a seguito di contatti preliminari con la Consob, ulteriori informazioni in merito al contratto di acquisizio ...

Eventi Ascoli, il 10 agosto torna la Notte dei Desideri

Eventi Ascoli, manca ormai pochissimo per la Notte di San Lorenzo ad Ascoli che quest’anno a causa del difficile periodo dovuto all’emergenza, sarà in forma ridotta ma comunque sia ricca di eventi e s ...

