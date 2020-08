‘Trono Over’, dopo essere stato accusato di truffa da parte di Aurora Tropea arriva la replica di Giordano Martelli che racconta la sua verità! (Di venerdì 7 agosto 2020) Negli ultimi giorni i due protagonisti del Trono Over Giordano Martelli e Aurora Tropea hanno fatto parlare per uno spiacevole fatto: la Tropea, infatti, ha accusato il cavaliere di non averle restituito il prestito di 100 euro, che la dama gli aveva accordato per poter fare un regalo alla sua bambina. dopo queste dichiarazioni, Giordano ha deciso di replicare attraverso una lunga intervista rilasciata a L’Inserto, in cui ha spiegato come sono andati realmente i fatti ed è anche tornato sulla conoscenza che i due hanno avuto all’interno di Uomini e Donne: Io e Aurora ci stavamo conoscendo al programma di Uomini e Donne e da parte di lei era evidente l’interesse che voleva ... Leggi su isaechia

