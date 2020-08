Tragedia nel mondo del basket, morto Michael Ojo (Di venerdì 7 agosto 2020) Michael Ojo, giocatore di basket di 27 anni, è morto durante un allenamento mentre si trovava in Serbia. Il mondo del basket oggi è a lutto. È morto a soli 27 anni Michael Ojo. Il decesso è dovuto ad un infarto che ha colpito il giocatore durante un allenamento. Ojo è nato a Lagos in Nigeria nel 1993 e si è formato negli Stati Uniti giocando nella squadra del Florida State College. Il ragazzo si trovava in Serbia per un provino per giocare nel Partizan Belgrado. Nella scorsa stagione Michael Ojo ha giocato 22 partite per la Stella Rossa totalizzando una media di 4.1 punti a partita. LEGGI ANCHE >>> Giulia Grillo lascia il Movimento 5 Stelle: “Sono molto stanca” A sinistra ... Leggi su bloglive

