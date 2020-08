Spadafora: “Nel prossimo Dpcm novità per graduale ritorno del pubblico agli eventi” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, attraverso una nota, ha comunicato un importante aggiornamento in merito al possibile ritorno dei tifosi negli stadi: “Posso anticipare inoltre che nel prossimo Dpcm, in linea con quanto stabilito stamani al tavolo sulla ripartenza col presidente Bonaccini, ci saranno buone novità per la ripresa, a partire da una graduale apertura alla presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni, nel massimo rispetto dei protocolli sanitari, e il corridoio di sicurezza per gli atleti stranieri”. Leggi su sportface

