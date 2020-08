Sicilia, proseguono le ricerche di Viviana Parisi e del figlio: indagini su 2 fronti (Di venerdì 7 agosto 2020) “Stiamo indagando coordinati dalla Procura, attenzionando due fronti per le indagini. Nel primo caso stiamo focalizzando la nostra attenzione insieme alle altre forze dell’ordine su Caronia e i paesi limitrofi dove è stata trovata l’auto della donna e stiamo sentendo tutti i familiari, gli amici e i conoscenti anche per ricostruire possibili movimenti, eventuali moventi e il suo attuale quadro psicologico. Un altro fronte è quello dedicato alla verifica delle eventuali segnalazioni sulla presenza della donna e del bambino in diversi comuni”. Lo dice il capo della squadra mobile di Messina Antonio Sfameni che sta indagando sulla scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni e del figlio Gioele, di 4, dei quali non si hanno notizie da 5 giorni. “Per quel che ... Leggi su meteoweb.eu

Viviana era spaventata dal coronavirus. Un pensiero che l'ha ossessionata durante il lockdown. A raccontarlo Mariella Mondello, la cognata di Viviana Parisi, 43 anni, la donna scomparsa a Caronia con ...

Dj scomparsa col figlio:cognata,nessun problema con famiglia

(ANSA) - MESSINA, 07 AGO - "Mia cognata è in stato confusionale e vaga, non è stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia. Secondo noi lei è solo spaventata. Non è ...

Viviana era spaventata dal coronavirus. Un pensiero che l'ha ossessionata durante il lockdown. A raccontarlo Mariella Mondello, la cognata di Viviana Parisi, 43 anni, la donna scomparsa a Caronia con ...