Salerno: degrado in via San Giovanni Bosco, strada invasa dai piccioni (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La presenza di piccioni e colombi a Salerno ha assunto negli ultimi anni dimensioni considerevoli. Il loro sviluppo indiscriminato ha comportato numerosi problemi tra i quali si possono citare la corrosione di monumenti, l’imbrattamento di edifici, il fastidio nei confronti dei passanti e dei residenti. Oltre a queste forme di molestia si deve però considerare un ben più grave problema di ordine igienico-sanitario. Attraverso un VIDEO e foto-reportage di una residente, ne è emersa una situazione di totale degrado in via San Giovanni Bosco, strada molto frequentata da giovani e a pochi passi dal Corso cittadino. L’intera strada, infatti, ... Leggi su anteprima24

Spiaggia di Santa Teresa inquinata, denuncia Codacons.

