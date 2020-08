Rovigo, tunisino positivo fugge dal reparto Covid: preso alla stazione. Si teme la catena di contagi (Di venerdì 7 agosto 2020) Paura a Rovigo. Un tunisino positivo al Covid è scappato dall’ospedale per tornare a casa. L’immigrato di 33 anni, residente a Rubano in provincia di Padova, era ricoverato nel reparto malattie infettive da qualche giorno. La scorsa settimana dopo essersi sentito male era stato immediatamente trasportato in ospedale. Qui, i medici hanno scoperto che era positivo al virus. tunisino positivo al Covid fugge dall’ospedale Dopo il tampone i sanitari hanno deciso il ricovero ospedaliero in isolamento, in una delle zone protette del reparto dedicate al Covid. Ma il tunisino martedì sera è riuscito a darsi alla fuga ... Leggi su secoloditalia

Al di là di ogni altra considerazione sul Covid, l'unico dato oggettivo è l'incremento dei contagi rispetto alle scorse settimane. Dopo settimane in cui in Italia i positivi giornalieri registrati era ...

Positivo al coronavirus, è scappato dall’ospedale per tornare a casa ed è stato denunciato: ora rischia diversi anni di carcere. Protagonista della vicenda un tunisino di 33 anni, che era ricoverato n ...

Positivo al coronavirus, è scappato dall'ospedale per tornare a casa ed è stato denunciato: ora rischia diversi anni di carcere. Protagonista della vicenda un tunisino di 33 anni, che era ricoverato n ...