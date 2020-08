Rinvenuto in casa il cadavere di un 76enne: allarme lanciato da un vicino (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’allarme lanciato dal vicino di casa ha portato alla più triste delle scoperte. Il corpo di un uomo, un 76enne, è stato ritrovato privo dei vita all’interno di un appartamento a Benevento. La macabra scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio odierno in via Bosco Lucarelli, dove l’uomo viveva da solo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che, fatto ingresso in casa, hanno potuto solo constatare l’accaduto. Il corpo dell’uomo, probabilmente deceduto da giorni considerando lo stato di avanzata decomposizione, è stato Rinvenuto per terra nel corridoio dell’appartamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

