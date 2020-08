Prove libere F1 GP 70° Anniversario oggi in tv: orari e come vederle in streaming (Di venerdì 7 agosto 2020) A soli cinque giorni dall’ultima tappa ricca di colpi di scena, la Formula 1 torna in pista a Silverstone in occasione del Gran Premio del 70° Anniversario. Un weekend speciale per la classe regina che come di consueto vivrà la sua giornata inaugurale con le prime due sessioni di Prove libere. Alle ore 12:00 il via alle free practice 1, poi alle 16:00 tutti nuovamente sul tracciato per le libere 2. Le Prove libere del GP del 70° Anniversario verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. In alternativa potrete seguire entrambe le sessioni in diretta su Sportface attraverso i live testuali ... Leggi su sportface

