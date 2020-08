Olevano sul Tusciano, morto automobilista finito fuori strada ieri mattina (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOlevano sul Tusciano (Sa) – Non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate nell’incidente avvenuto ieri mattina sulla strada che da Olevano sul Tusciano conduce a Battipaglia, il conducente dell’automobile che si è ribaltata finendo fuori carreggiata. L’uomo, A.P., 43 anni si stava recando al lavoro, quando per cause che non sono ancora note, ha perso il controllo della vettura. L’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo delle lamiere e la corsa verso il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Nella tarda serata di ieri l’automobilista ... Leggi su anteprima24

