Monza, scelto il bomber per la B: tutto su Mirko Maric (Di venerdì 7 agosto 2020) , l'attaccante classe 1995 sosterrà a breve le visite mediche Mirko Maric è il bomber scelto dal Monza per il nuovo torneo cadetto. L'attaccante croato classe 1995, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, sosterrà oggi le visite mediche. Nel 2019-2020, Maric ha collezionato ben 20 gol e 6 assist nel campionato croato. Di proprietà del NK Osijek, il centravanti è costato 4,5 milioni. Nelle prossime ore ci saranno le ultime formalità, poi arriverà la firma sul contratto.

Dal Museo della Scienza alla Villa Reale

di Martino Agostoni Mancano solo le formalità per poter dare l’ufficialità alla nomina di Giuseppe Distefano a nuovo direttore generale della Villa Reale. Ma la scelta del successore di Pietro Felice ...

