Madonna: “Non c’erano internet, talent e social. E ce l’ho fatta” (Di venerdì 7 agosto 2020) Madonna e gli anni ’80. Un decennio fatto di grandi cambiamenti, politici, sociali ma soprattutto musicali. Nasce la musica elettronica, nascono il synthpop e la New wave: Duran Duran, Spandau Ballet, Depeche Mode, Pet Shop Boys. Nasce e si sviluppano Rap e Hip-hop, che nei decenni successivi si imporranno sempre più. Ma è il pop che conosce la sua maggiore esplosione, con un re e una regina universalmente riconosciuti: Michael Jackson e Madonna. Madonna Louise Veronica Ciccone, classe 1958, partita da Pontiac, sobborgo di Detroit e arrivata a New york nel 1978, a 20 anni, con 35 dollari in tasca e un sogno, quello di diventare una ballerina e cantante ricca e famosa. Farà ancora meglio, diventando l’artista femminile più venduta del decennio. Con oltre 300 milioni di album ... Leggi su dilei

chiaruzzi_ : RT @reowyn_: Madonna quanto mi rompe il cazzo non essere ricca - sleepyplum : porca madonna trash italiano ha fatto scoprire bambola star agli etero non ci si può godere niente - gloglottosordi : @dxdewtf Madonna sono pieno di parlarti. Hai rotto veramente i coglioni con la tua cazzo di ignoranza rallentata. T… - irishxever : madonna li sto riguardando speriamo NON mi serva il costume... - canshitrainbows : RT @AllStarsLA: Madonna sti rosiconi non accettavano di non partecipare a qualcosa nella loro vita, gli è esploso l'embolo e c'hanno scopia… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna “Non Coronavirus, assalti ai supermercati nella notte. Il governo: «Non è necessario ed è contrario alle... Corriere della Sera