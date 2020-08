Lione, Lopes: “Abbiamo eliminato una grande squadra” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Lione elimina la Juventus agli ottavi di Champions e vola così alle Final8 di Lisbona. Inutile la vittoria 2-1 in casa dei bianconeri dopo l'1-0 incassato in Francia.LE PAROLE DI Lopescaption id="attachment 1003639" align="alignnone" width="300" Lopes (Getty Images)/captionQueste le sue parole a RMC Sport: "Sapevamo di avere le risorse per segnare un gol qui. Poi siamo stati molto forti e uniti per non subire questo terzo gol. Non siamo stati premiati venerdì scorso, oggi siamo ricompensati per tutti i nostri sforzi dalla ripresa. Mettiamo fuori una squadra con grandi nomi. Sappiamo che, quando pensiamo collettivamente, veniamo ricompensati. È tempo di festa, ma è ancora misurato. Sappiamo cosa vogliamo, sappiamo dove vogliamo andare. In un gioco tutto è ... Leggi su itasportpress

La Juventus supera 2-1 l'Olympique Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ma viene eliminata dalla competizione in virtù della sconfitta per 1-0 dell'andata in Francia. Gli ospit ...

