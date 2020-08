Iva in agricoltura: modifica retroattiva per alcune percentuali di compensazione (Di venerdì 7 agosto 2020) Il d.m. 5.6.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23.7.2020 conferma anche per l’anno 2020 l’elevazione delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano sulle cessioni di animali vivi della specie ovina e suina. Nello specifico, la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 506, della L. 27.12.2017, n. 205. A decorrere dal 1.1.2020 sulle cessioni di animali vivi della specie bovina si applica, in detrazione, la percentuale di compensazione forfetaria del 7,65% e del 7.95% su quelle della specie suina. L’applicazione delle percentuali di compensazione Il produttore agricolo che osserva il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica le percentuali di ... Leggi su leggioggi

