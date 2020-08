ITI Lucarelli, dalla Provincia 250mila euro per la messa in sicurezza (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato oggi un provvedimento, predisposto dal Settore Tecnico dell’Ente, concernente una variante suppletiva per un finanziamento di circa 250mila euro finalizzato ad interventi di messa in sicurezza presso l’istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento. Le risorse finanziarie, rinvenienti da economie gestionali di un precedente appalto di lavori presso lo stesso Istituto, saranno impiegate in alcune Aule e corridoi del grande edificio di Viale San Lorenzo ove sono stati registrati problemi ai solai. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : ITI Lucarelli Maturità. Studente ITI Lucarelli progetta e discute ad esame app contro bullismo TV Sette Benevento