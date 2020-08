Innamorato Pazzo, quando Adriano Celentano impazzì per Ornella Muti (Di venerdì 7 agosto 2020) Venerdì 7 agosto 21:25 Rete4 propone una commedia italiana diventata ormai un cult: Innamorato Pazzo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. “Innamorato Pazzo” è il film campione d’incassi del 1981: oltre 21 miliardi di lire al box office. I registi Castellano e Pipolo danno vita al fantomatico regno di Saint Tulipe, modellato sulla falsa riga del Principato di Monaco, con un’Ornella Muti che ricorda Caroline Grimaldi. Celentano è un semplice conducente di autobus romano, Barnaba, che – folle d’amore per la Principessa – non si fermerà di fronte a nulla pur di averla tutta per sé… Era il 1981, i due erano all’apice ... Leggi su tvzap.kataweb

giuliatouch : RT @TvItaMemories: #StaseraInTv (07/08/2020) #Rai1 - #IMiglioriDeiMiglioriAnni #Rai2 - Il Circolo Degli Inganni #Rai3 - #LaGrandeStoria #R… - giuliogori : Stasera sul Quattro danno Innamorato pazzo con la Muti e Celentano. Con una prima tv del genere, mi sa che non esco #jvtblive - xxxmelancolie : @bennyxx9 pazzo totalmente innamorato che poi i sudamericani sono i più invasati per tutto PREPARATI - zazoomblog : Innamorato Pazzo film stasera in tv 7 agosto: cast trama curiosità streaming - #Innamorato #Pazzo #stasera #agosto… - joswriting : Kan Tae-Jun?? -la sua famiglia tutta in Serpeverde ma lui è un cuore di panna -all'inizio si vergogna ma poi inizia… -