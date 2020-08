India nel caos: valanga di fango e schianto di un aereo (Di venerdì 7 agosto 2020) India nel caos. Le forti piogge hanno generato una valanga di fango che ha travolto 20 case e, forse, anche lo schianto di un aereo In India nelle ultime ore si sono verificate forti piogge monsoniche nell’area Rajamalai del distretto di Idukki. Le piogge hanno generato una valanga di fango che ha travolto 20 abitazioni. Ad ora sono almeno 12 le persone morte a causa della frana. Risultano interrotti i collegamenti di comunicazione e le linee elettriche. Un ponte nell’area è stato spazzato via dalla valanga. Proprio nelle ore del grande nubifragio, nello specifico alle 19.38 ora locale, c’è stato lo schianto di un aereo dell’Air ... Leggi su zon

