In Messico cibo spazzatura vietato ai minorenni per combattere il Coronavirus | Carcere per i recidivi

Lo stato Messicano di Oaxaca ha varato una legge che vieta la vendita di bevande zuccherate e cibo spazzatura ai minorenni, sull'onda dei quasi 50.000 morti causati dal Coronavirus L'obesità è una delle principali cause di aggravamento dei sindrome da infezione da Coronavirus. E nello stato Messicano di Oaxaca, dove i tassi di obesità infantile …

Ultime Notizie dalla rete : Messico cibo Messico: stato di Oaxaca, stop a vendita cibo spazzatura ai minori Agenzia Nova 'Pan y circo', Diego Luna vi invita a cena per parlare di donne, ambiente e coronavirus

La legalizzazione della droga in un paese come il Messico che ha numeri altissimi di morte violenta ... pratica antica romana di distrarre il popolo con "panem et circenses" (cibo e giochi), ma ...

SULL’ORLO DELL’ABISSO

Gravissima la situazione sanitaria anche in Messico, che è ormai divenuto il terzo paese al mondo come numero di vittime del nuovo coronavirus. Nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’e ...

