Gp Repubblica Ceca, Rossi: "Problema non stare tra i primi 10" (Di venerdì 7 agosto 2020) BRNO - " Il mio ritmo non è poi così male, ma durante il giro con la gomma morbida non ero abbastanza veloce per rimanere nella top 10, quindi questo è un Problema. Dobbiamo sfruttare la FP3 di domani ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : Top-5 inedita nel mattino di Brno (?? #FP1) Quattro italiani in top-10, Dovi il migliore ???? I tempi ?… - SkySportMotoGP : A Brno torna in pista il Motomondiale! Tutti gli aggiornamenti dalla mattina della #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : .@FabioQ20 indica il suo pericolo numero uno e la moto da cui si attendeva di più #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP: #Rossi rimanda alle PL3 l'accesso alla Q2 nel #CzechGP - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Tanti gli italiani là davanti in #Moto2 dopo il venerdì di libere! #CzechGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https://t.c… -