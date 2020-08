Gp 70° anniversario, Hamilton domina seconde libere (Di venerdì 7 agosto 2020) La Mercedes domina il venerdì di libere del secondo GP consecutivo a Silverstone. Il miglior tempo nelle libere 1 era stato del finlandese Valtteri Bottas (1'26"166), mentre nelle libere 2 ci pensa il campione del mondo britannico Lewis Hamilton a ristabilire le gerarchie, girando in 1'25"606. Indietro le Ferrari: Charles Leclerc chiude con un quinto e un settimo tempo, altri problemi per Sebastian Vettel che si è fermato nel finale per un probabile problema al motore. E' stata anche la giornata del verdetto sul caso Racing Point: prese d'aria dei freni copiate alla Mercedes, ma sanzione soft con 15 punti tolti dalla classifica Costruttori e 400mila dollari di multa.Hamilton"In generale e' stata una buona giornata, abbiamo compreso abbastanza bene la macchina e le analisi ... Leggi su ilfogliettone

SkySportF1 : Hamilton risponde a Bottas nelle FP2 Ricciardo mostra i muscoli Problemi nel finale per Vettel e Giovinazzi I detta… - SkySportF1 : FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli:… - SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - Oswaldo01724452 : RT @SkySportF1: Formula 1, Gp del 70° anniversario a Silverstone novità tecniche delle prove libere #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 https://… - CorriereCitta : Hamilton il più veloce nelle libere del GP del 70° Anniversario -

Ultime Notizie dalla rete : 70° anniversario