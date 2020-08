Emma Marrone prima del debutto ad X Factor svela: “Ho avuto paura” (Di venerdì 7 agosto 2020) Emma Marrone, prima di iniziare la sua esperienza ad X Factor, si è lasciata andare ad una lunga confessione in merito a questo nuovo progetto. Emma Marrone è più pronta che mai di poter iniziare questa nuova avventura ad X Factor dove ricoprirà, per la prima volta nella concorrenza, il ruolo di giudice. Per l’occasione … L'articolo Emma Marrone prima del debutto ad X Factor svela: “Ho avuto paura” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

