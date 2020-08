Dolore per Pierluigi Diaco, il conduttore in difficoltà a Io e Te: cosa è successo? (Di venerdì 7 agosto 2020) Pierluigi Diaco è stato silurato da Rai 1? Se lo stanno domandando in molti dopo le presunte voci di chiusura per Io e Te. Ma cosa è successo a Viale Mazzini? Fonte foto: Instagram @blogtivvu comNel corso della puntata andata in onda il 6 agosto 2020, Pierluigi Diaco è apparso in evidente difficoltà. Il conduttore nel corso dell’intervista a Rosanna Lambertucci ha ricevuto una domanda scomoda che lo ha lasciato senza parole. La conduttrice ha infatti stuzzicato il collega in merito al suo futuro in azienda, la stessa azienda dove, sorprendendo tutti, ha ammesso di essere stata raccomandata in passato. Pierluigi Diaco silurato da Rai 1? Il futuro di Io e Te Fonte foto: ... Leggi su chenews

virginiaraggi : Roma ricorda Sergio Zavoli, scomparso oggi. Un grande giornalista, un'enorme perdita per tutto il Paese. Ci stringi… - repubblica : Il dolore di Mika per Beirut: 'Quello che è accaduto è straziante' - Agenzia_Ansa : Il dolore di #Mika per la sua #Beirut: 'Orrore' #LIbano #ANSA - Pensandocibene : RT @e_senzaimmagini: le volte in cui non so quale strada indicare al dolore per farlo andare via [fotografia di mappe senza nessun 'sei qui… - GiuseppeScarri2 : @MignottAir @___Dan___96 IL DOLORE, è un SANTUARIO -