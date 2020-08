Cyberbullismo, Falco (Corecom Campania): Cinquecento nuove sentinelle di legalità (Di venerdì 7 agosto 2020) “Abbiamo registrato uno straordinario successo di partecipazione nel corso dei webinar estivi della campagna di prevenzione @scuolasenzabulli. Sono oltre 500 i ragazzi che si sono connessi coinvolti grazie alla disponibilità dei centri estivi nelle cinque province campane”. Ad affermarlo è Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, a margine dell’ultima tappa estiva di @scuolasenzabulli presso l’Oratorio “San Sisto II” di Pagani, in provincia di Salerno, coordinato da don Giuseppe Pironti. “Nella nostra regione ci sono Cinquecento nuove sentinelle di legalità che hanno ricevuto informazioni preziose su come comportarsi in caso di presenza di fenomeni di bullismo e Cyberbullismo. L’importanza ... Leggi su ildenaro

Internet, Falco: misure urgenti per aumento del cyberbullismo

Roma, 1 ago. (askanews) - "E' sbagliato sottovalutare gli effetti che il lockdown hanno avuto sui nostri ragazzi. Dobbiamo aiutarli a recuperare forme sane di socializzazione, comunicazione delle emoz ...

