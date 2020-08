Coronavirus, un positivo a Taranto dopo tre mesi (Di venerdì 7 agosto 2020) dopo 12 settimane di assenza di casi Covid in provincia di Taranto, si riaccende il contatore dei contagi. Un 'primo' nuovo caso è stato, infatti, attribuito ieri dal Bollettino epidemiologico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fanpage : Pare che nel locale ci fossero almeno un migliaio di persone. È scattato l’allarme per il tracciamento dei contatti… - LaStampa : Coronavirus a Catania: un 17enne positivo, allarme fra i 1000 partecipanti di una serata in spiaggia - RegLombardia : #LNews #Coronavirus Oggi si registrano 57,8% negativi, 41,8%positivo e 0,4 dubbi. Processati 8979 tamponi sui posi… - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia, nuovo caso in provincia di #Ragusa. #Covid19 #Cronaca #Newsicilia - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Uno dei migranti ospitati nel seminario di Castellerio di Pagnacco è risultato positivo al coronavirus. E 5 di loro si sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, un positivo a Taranto dopo tre mesi La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, Palma Campania si salva ancora: negativo il tampone del caso sospetto

«Fortunatamente tutte le notizie che ci arrivano danno esito negativo rispetto ai tamponi effettuati dopo le positività dei test rapidi. A Palma continuiamo ad avere zero casi di Coronavirus ma non ...

Coronavirus, 56 gli attualmente positivi in provincia: il report dell’Asl

LECCE – Sono 56 gli attualmente positivi al covid in provincia, numeri che hanno fatto tornare indietro il Salento di qualche mese. I casi di inizio pandemia sono stati 580, quelli al 2 giugno, giorno ...

«Fortunatamente tutte le notizie che ci arrivano danno esito negativo rispetto ai tamponi effettuati dopo le positività dei test rapidi. A Palma continuiamo ad avere zero casi di Coronavirus ma non ...LECCE – Sono 56 gli attualmente positivi al covid in provincia, numeri che hanno fatto tornare indietro il Salento di qualche mese. I casi di inizio pandemia sono stati 580, quelli al 2 giugno, giorno ...