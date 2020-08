Control sta per incontrare Alan Wake: l'Espansione 2 - AWE in anteprima mondiale la prossima settimana (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel corso dello State of Play di ieri sera, Remedy ha finalmente presentato Control: Espansione 2 - AWE con tanto di data di uscita.Come avrete visto, la nuova Espansione introduce l'amato Alan Wake nell'apprezzato titolo di Remedy ma, al momento, nessuno sa quale potrebbe essere il ruolo che svolgerà il personaggio nel gioco.In fan sono in trepidante attesa di saperne di più e questa attesa è destinata a durare poco, dato che lo studio ha confermato una world premiere per la prossima settimana.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Control sta per incontrare Alan Wake: l'Espansione 2 - AWE in anteprima mondiale la prossima settimana

State of Play Agosto: AWE di Control arriva in Agosto

Ecco il trailer della nuova espansione di Control presentata durante lo State of Play di Agosto, Alan Wake arriva al Bureau in agosto con AWE Quello di oggi è certamente un giorno importante per il fu ...

