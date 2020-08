Conte ai pm: «Mai visto il parere del Cts su Alzano e Nembro». Ma in un’intervista al Fatto Quotidiano il 2 aprile disse il contrario (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Dopo la desecretazione degli atti del Comitato tecnico scientifico, relativi all’istituzione del lockdown nazionale, l’attenzione si sposta adesso su quelli non ancora disponibili e che riguardano la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Oggi L’Eco di Bergamo ha pubblicato il verbale dove il Cts, il 3 marzo, chiedeva rigide misure per il Contenimento della pandemia del Coronavirus, ovvero una zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro. Intanto però emerge un dettaglio. Come ha riportato il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio avrebbe detto ai magistrati di Bergamo, che lo scorso 12 giugno lo hanno ascoltato a Roma, di non aver mai visto il verbale: «Quel documento non mi è ... Leggi su open.online

