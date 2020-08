Colpo di coda finale per Huawei P9: ancora un aggiornamento in piena estate (Di venerdì 7 agosto 2020) Quante candeline ha già spento il Huawei P9? Ben 4 considerata la sua uscita nel 2016. Ebbene, a discapito di qualsiasi possibile aspettative, c'è da dire che l'ex top di gamma sta ricevendo in questi giorni un nuovo aggiornamento, naturalmente a partire dalla Cina. Si tratta dell'update con la patch di sicurezza del mese di luglio ma che contiene anche alcune importanti ottimizzazioni software. La versione del pacchetto è siglata con build 8.0.0.558 ed ha una dimensione non trascurabile di 606 MB. I non pochi possessori del Huawei P9 sanno bene quali sono i suoi punti di forza, Il telefono ha dalla sua parte il display LCD Full HD da 5,2 pollici e pure un processore Kirin 955. Il device è stato lanciato con Android 6 ed EMUI 4 per giungere al suo ultimo major update rappresentato da Android 8 ed EMUI ... Leggi su optimagazine

