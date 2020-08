Chi è Davide Blanda candidato al trono di Uomini e Donne con la passione per Tik Tok (Di venerdì 7 agosto 2020) AAA cercasi nuovo tronista di Uomini e Donne e questa volta la redazione del programma di Maria de Filippi chiede l’aiuto del pubblico. Come? La redazione di Uomini e Donne ha selezionato tre aspiranti tronisti ma c’è posto solo per due sul trono. Uno dei candidati è Davide Blanda, 27 anni, con la passione per i balletti su Tik Tok dove conta oltre 40 mila followers. Davide vorrebbe trovare la donna giusta nel programma di Canale 5 e spera di avere questa occasione. Ma non è il solo. Insieme a lui altri due bellissimi ragazzi. Un salentino, Davide Donadei e un giovane fisioterapista, Gianluca de Matteis con la passione per i viaggi e per la moto. Visitando il sito di ... Leggi su ultimenotizieflash

