Campidoglio, trasporto pubblico per rientro a scuola sarà calibrato su esigenze degli istituti e su linee guida anti-Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) In merito a notizie stampa sull’organizzazione del servizio di trasporto pubblico per il rientro a scuola, si segnala che le informazioni date sono false e fuorvianti. Come tutti gli anni, alla riapertura delle attività scolastiche, le linee del trasporto pubblico capitolino seguiranno l’orario invernale che sarà calibrato sulle esigenze degli istituti e sulle linee guida regionali per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in base ai criteri stabiliti a livello nazionale. Obiettivo di Roma Capitale è rispondere alle esigenze che emergeranno, ma per avere un quadro più chiaro e ... Leggi su romadailynews

CinqueNews : Campidoglio, trasporto pubblico per rientro a scuola sarà calibrato su esigenze degli istituti e su linee guida ant… - LavoroLazio_com : Campidoglio: trasporto pubblico per rientro a scuola sarà calibrato su esigenze degli is... - CorriereCitta : Campidoglio, rientro in aula: il trasporto pubblico sarà calibrato sull’esigenze delle scuole e le norme anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio trasporto Campidoglio, trasporto pubblico per rientro a scuola sarà calibrato su esigenze degli istituti e su linee guida anti-Covid Abitare a Roma Campidoglio, trasporto pubblico per rientro a scuola sarà calibrato su esigenze degli istituti e su linee guida anti-Covid

In merito a notizie stampa sull’organizzazione del servizio di trasporto pubblico per il rientro a scuola, si segnala che le informazioni date sono false e fuorvianti. Come tutti gli anni, alla riaper ...

Campidoglio, rientro in aula: il trasporto pubblico sarà calibrato sull’esigenze delle scuole e le norme anti-Covid

In merito a notizie stampa sull’organizzazione del servizio di trasporto pubblico per il rientro a scuola, si segnala che le informazioni date sono false e fuorvianti. Come tutti gli anni, alla riaper ...

In merito a notizie stampa sull’organizzazione del servizio di trasporto pubblico per il rientro a scuola, si segnala che le informazioni date sono false e fuorvianti. Come tutti gli anni, alla riaper ...In merito a notizie stampa sull’organizzazione del servizio di trasporto pubblico per il rientro a scuola, si segnala che le informazioni date sono false e fuorvianti. Come tutti gli anni, alla riaper ...