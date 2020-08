Calciomercato Lazio: David Silva a un passo, pronto un contratto di tre anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Calciomercato Lazio: David Silva è a un passo dall’approdare al club biancoceleste. pronto un contratto di tre anni David Silva è a un passo dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzi il club e il giocatore avrebbero trovato l’intesa per un contratto triennale. I primi segnali erano arrivati in mattinata con le dichiarazioni del padre del giocatore e il saluto tramite social dello stesso al suo ormai ex-club, il Manchester City, dove ha militato per 10 anni. Colori, quelli celesti, che potrebbero rimanere impressi sulla propria divisa e futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

