Beirut, il miracolo del piccolo George nato durante l’esplosione (Di venerdì 7 agosto 2020) La tragedia di Beirut ha lasciato in dote anche un momento decisamente commovente. Il piccolo George è nato nonostante l’onda d’urto avesse spazzato via la strumentazione presente in sala parto C’è sempre un motivo per guardare la vita con ottimismo, anche quando in apparenza sembra non esserci. L’incidente con tanto di esplosione verificatosi a Beirut lo scorso 4 agosto ha scosso non solo la capitale del Libano, bensì tutto il mondo. Le immagini forti giunte dal paese asiatico hanno dato l’idea del dolore e della gravità di ciò che è accaduto. Una ferita che solo il tempo riuscirà a rimarginare (non del tutto). In mezzo alla devastazione e allo sgomento è però avvenuto un vero e proprio ... Leggi su chenews

BEIRUT - “Sia io che mia figlia stiamo bene, la paura e lo sconcerto è stato indescrivibile. Il ragazzo di Veronica uscirà tra qualche ora dall’ospedale, sono entrambi molto provati per l’accaduto e d ...

Il giorno dopo l’esplosione a Beirut, Hoda Melki e sua nonna di 79 anni sono tornate nell’appartamento in cui vivevano. Macerie, vetri, frammenti, tende strappate. In piedi, in mezzo al salotto, solo ...

