Appuntamenti e scadenze del 7 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 03/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 07/08/2020) Venerdì 07/08/2020Appuntamenti: Rating sovrano – Russia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia Rating sovrano – Malta – Moody’s pubblica la revisione del merito di creditoTitoli di Stato: Tesoro – Comunicazione BOTAziende:Banca Popolare di Sondrio – CDA: Relazione semestraleEmak – CDA: Relazione semestraleMasi Agricola – CDA: Relazione semestralePanariagroup – CDA: Relazione semestraleRenergetica – CDA: Relazione semestraleServizi Italia – CDA: ... Leggi su quifinanza

