Animali, l’Ispra: “In Sardegna 7 aquile di Bonelli” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono arrivate in Sardegna 7 aquile di Bonelli, che saranno liberate prossimamente nell’ambito del progetto Aquila a-Life. Proprio con la Sardegna si conclude la stagione di hacking 2020: 17 esemplari infatti sono già stati liberati, nell’ambito dello stesso progetto, nelle comunità di Madrid, Álava e Navarra, aree di reintroduzione in Spagna”. Così Ispra in una nota. Questi i loro nomi: “Minnena, Sadonna e Mantzela, insieme ad Arroyito, Dure, Arcantzelu e Zoseppe (rispettivamente tre femmine e quattro maschi), sono arrivati a Porto Torres il 4 agosto accompagnati dagli ornitologi del Grefa, coordinatore del progetto, e dopo i controlli veterinari da parte di Forestas, sono stati immediatamente ... Leggi su meteoweb.eu

