Zazzaroni: “Barcellona-Napoli finisce 2-2” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il direttore Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto in diretta a radio Punto Nuovo “Ho una sola certezza su Friedkin: non farà peggio di Pallotta. Vedremo come strutturerà la società, ma è umanamente impossibile fare peggio di lui”. Totti rientra? “Non è l’aspetto fondamentale, se torna a Roma, bene”. De Laurentiis rischia col Napoli? “Non credo, ha molta più esperienza. Spero vivamente non sia stanco, anche perché non vedo arabi o cinesi pronti ad acquistare la società”. Spadafora? “Quello che ha fatto è assurdo. Il cambiamento nel giro di poche ore di una bozza presentata alla maggioranza, credo sia mai capitato ed ora è isolato. Ha tutta la maggioranza contro, secondo me l’ha pensata troppo grossa. ... Leggi su ilnapolista

