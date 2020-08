Volley: svelati i calendari della stagione, si inizia il 27 settembre (Di giovedì 6 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Volley: svelati i #calendari della stagione, si inizia il 27 settembre - Gazzetta_it : #Volley: svelati i #calendari della stagione, si inizia il 27 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Volley svelati

La Gazzetta dello Sport

Varati i calendari della serie A di Volley maschile che inizia il 27 settembre con la prima giornata e i playoff che sono in programma a partire dal 21 febbraio. Una stagione che si annuncia quindi mo ...Grosseto. Per vedere le squadre in campo si dovrà aspettare ancora. Se ne riparla a novembre, nel frattempo le società di volley di Grosseto e provincia hanno già iniziato a prepararsi per la prossima ...