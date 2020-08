Viviana Parisi è salita sull’auto di qualcuno? (Di giovedì 6 agosto 2020) Il mistero della scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele si infittisce. Un testimone dice di averla vista camminare in direzione Palermo. Ma dal punto in cui ha lasciato la macchina, affiancata al guard-rail dopo un lieve tamponamento, non si può andare da nessuna parte a piedi, tanto meno con un bambino in braccio. La Stampa spiega che oggi chi indaga punta sull’ipotesi che sia salita sull’auto di qualcuno: Per imboccare una delle stradine che portano verso mare, la donna avrebbe dovuto superare – oltre che il guard-rail – una rete alta un metro e mezzo senza un solo varco; verso monte avrebbe dovuto attraversare e poi inerpicarsi su un terrapieno che porta ai boschi. Nonostante questo i soccorritori hanno cercato ... Leggi su nextquotidiano

