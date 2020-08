Tremendo impatto in curva: incastrato tra le lamiere e il volo in elisoccorso. Un morto (Di giovedì 6 agosto 2020) Incidente spaventoso alle 15 di martedì 4 agosto, sulla strada provinciale 235 nei pressi della frazione Tormo. Nel territorio di Crespiatica sono intervenute più squadre del comando di Lodi a causa di uno schianto frontale tra un’auto e un mezzo pesante. I soccorritori si sono immediatamente messi all’opera per estrarre una persona rimasta incastrata nel groviglio di lamiere dell’automobile. Lo stato del guidatore della macchina versava da subito in condizioni gravissime. L’uomo, rinvenuto dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, è stato subito affidato alle cure dei paramedici intervenuti da Crema, da Rivolta d’Adda, e trasportato con l’eliambulanza di Milano. (Continua dopo le foto) La strada provinciale 235 è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso nonché ... Leggi su caffeinamagazine

